Депутаты отвечают

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Корреспонденты ЗАКС.Ру передали вопросы читателей Законодательному собранию Петербурга. В начале октября мы предложили горожанам обратиться к своим избранникам. В редакцию написали несколько десятков человек. Самыми активными оказались противники воздуходувок, защитники зеленых зон и жители пригородов.

Публикуем ответы на наиболее популярные, а также самые интересные вопросы. К сожалению, многие депутаты, только-только приступившие к своим полномочиям, были не слишком многословны, хотя отдельные парламентарии говорили много и охотно.

Вопрос от Руслана: "Как остановить массовые незаконные штрафы за парковку в местах, где нет запрета?"

Отвечает Алексей Цивилев, соавтор законов о штрафах за неправильную парковку ("Единая Россия"):

"Мы целых полгода обсуждали в ЗакСе понятие "газон". Летом газон – это зелень, а зимой – это снег. И то, и то – газон. И то, и то нужно защитить, с одной стороны. С другой, как только мы прописываем [в законе, что газон – это] твердое покрытие, то человек, который может припарковаться на асфальте, рискует попасть под штраф. Потому что ввели норму о 20% зелени. Есть асфальт плохого качества, с ямами, в которых зелень есть, – получается, человек уже под штраф попадает. Законодательно мы защитили [газоны], а что касается правоприменения… Мне это интересно. Если человек говорит о незаконных штрафах, пусть пришлет фотографии. Я лично пойду в ГАТИ, чтобы это не вошло в систему. Кроме того, к ГАТИ можно обратиться через их сайт. Они очень гибкие. Как только они видят, что что-то входит в систему, они это исправляют. У них нет желания штрафовать, у них есть желание защитить газоны. Потому что за газоны мы платим порядка 300-400 млн ежегодно. То есть по тысяче рублей из своего кошелька в виде налогов достаем и оплачиваем за тех людей, которые паркуются на газонах. Виновные должны быть наказаны, а невиновные – защищены".

Вопрос от Игоря: "Когда наконец запретят использование воздуходувок при уборке придомовых территорий?"

Отвечает Всеволод Беликов, председатель комитета по законодательству ("Единая Россия"):

"Любая инициатива по запрету должна основываться на заключениях экспертов и специалистов, а не отдельных пожеланиях. Если мы будем реализовывать все инициативы по запрету, то дети перестанут плакать, люди перестанут работать перфораторами и прогревать машины зимой около домов, с собаками можно будет гулять только на балконах. Эти правоотношения, конечно, можно зарегулировать законами, но для нас примером того, как надо выстраивать эти коммуникации, является хороший европейский опыт. Всё в закон загнать невозможно. К каждому подъезду поставить участкового нельзя. Ко мне часто приходили люди и жаловались, что сосед заводит машину или что раньше была во дворе одна машина, а сейчас их десять. Человек всегда может поменять место жительства. Какие-то условия могут создаваться микросоциумом в рамках дома. На общем собрании можно решить закрывать двор, нанимать консьержей и так далее. Это мировая практика, европейская практика и практика Санкт-Петербурга. Я за то, чтобы люди, живущие во дворе, максимально использовали возможности, отведенные законодательством. Мы заинтересованы в том, чтобы они сами максимально отвечали за свой подъезд, дом, двор... Это ваша управляющая компания, и работа вашей управляющей компании – это ваша прерогатива".

Вопрос от Аллы Замковой: "Обращаюсь к депутату ЗакСа Вере Владимировне Сергеевой с просьбой создать парк перед гостиницей "Охтинская" вместо уплотнительного строительства, запланированного на этом месте. В муниципальном образовании "Большая Охта", где находится данный земельный участок, нет ни одного парка для жителей".

Отвечает Вера Сергеева, депутат от Красносельского района ("Единая Россия"):

"Администрация Красногвардейского района в одном из писем инициативной группе отвечала, что необходимо обратиться к главе местной администрации муниципального образования "Большая Охта", так как это внутриквартальная территория. Я тоже занимаюсь этим вопросом. Он непростой, и сходу, на бегу сложно дать по нему всю информацию. Но я считаю, что, конечно, необходимо оставить там зеленую зону и развивать ее. Я за зеленую зону".

Вопрос от Тимура: "Хотелось бы узнать, как депутаты Законодательного собрания будут решать транспортную проблему в Пушкинском районе? Район остро нуждается в новых дорогах и развязках, реконструкция Колпинского шоссе только проектируется уже больше восьми лет, и каждый год комитет по транспортной инфраструктуре называет новые сроки готовности проекта".

Отвечает Дмитрий Павлов, депутат от Пушкинского района ("Новые люди"):

"Я вошел в комиссию по городскому хозяйству. Она как раз отвечает за вопросы качества жизни, в том числе и тот, которого коснулся Тимур. Сам я живу в Пушкинском районе и считаю, что в первую очередь нужно решить проблему с выездом – там, где город не может доделать дорогу, потому что это частная территория, которую не могут выкупить. Надо это срочно решать. Конечно, надо вникать в развитие и стараться, чтобы городской бюджет финансировал "болевые точки". Работа депутатов и заключается в лоббировании интересов жителей".

Вопрос от Kosh Oki: "Депутаты фракции "Новые люди" планируют отказаться от своих зарплат в доказательство готовности реализовать программу, с которой шли на выборы? Если да, то на какие цели они направят эти деньги?"

Отвечает Дмитрий Павлов, лидер фракции "Новые люди":

"Мы такую инициативу будем выносить. Наш законопроект будет предусматривать возможность депутату выбрать. Или он профессиональный депутат, который полностью тратит свое время на депутатскую работу и получает депутатскую зарплату и весь сопутствующий пакет, как сейчас, или он может отказаться от парламентской зарплаты и совмещает работу в парламенте с другой профессиональной деятельностью. Допустим, если это врач, то он должен иметь возможность работать и врачом, и депутатом Законодательного собрания. Преподаватель же может это совмещать, а вот врач не может. Но он может быть депутатом Законодательного собрания и лоббировать повестку врачебную в законотворческую. Сегодня врачи – это герои нашего времени, но по сегодняшнему закону врач должен оставить свою работу, даже если у него есть время и компетенции совмещать ее с работой депутата. Сам я человек из предпринимательства и, как и требует закон, оставил все свои посты, вышел из правления компании.

Вопрос от Дмитрия: "Когда пустят автобусы с Гражданского проспекта в Мурино?"

Отвечает Михаил Амосов, депутат от Калининского района ("Справедливая Россия – За правду"):

"Ко мне никогда с такой проблемой не обращались. Вообще есть же маршрутки, которые, насколько я знаю, до сих пор ходят в Мурино из города. Кроме того, от станции "Гражданский проспект" ходит метро... Не знаю, есть ли в этом большая проблема. Но если есть, я готов пообщаться с людьми, пусть пишут, приходят на прием. No problem".

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