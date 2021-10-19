В мэрию Москвы подали заявку на проведение "Русского марша" 4 ноября

Представители "Института национальной политики" и "Русской правозащитной лиги" подали в мэрию Москвы заявку на проведение Русского марша 4 ноября в Люблино, сообщается на сайте института.

Организаторы рассчитывают, что в акции примут участие 5 тысяч человек. Они планируют пройти шествием по улице Перерва до памятника Солдату Отечества.

В 2020 году мэрия отказала в согласовании "Русского марша" из-за эпидемии коронавируса. Националисты все равно вышли на шествие от метро "Цветной бульвар", полицейские задержали несколько десятков участников акции.

Сейчас заболеваемость и смертность от коронавируса бьют рекорды изо дня в день. За последние сутки зарегистрировано свыше тысячи летальных исходов от COVID-19. Заболели за день более 33 тысяч россиян.