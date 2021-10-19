Начались заочные слушания по бюджету Петербурга

Во вторник, 19 октября, стартовали публичные слушания проекта бюджета Петербурга на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Они продлятся до 17:00 часов 22 октября.

Ранее бюджетно-финансовый комитет ЗакСа принял решение о проведении слушаний в заочном режиме. Это объяснили ухудшающейся ситуацией с коронавирусом. Горожанам предложили отправлять свои вопросы и комментарии к документу через официальный сайт городского парламента.

Напомним, согласно проекту, доходная часть бюджета составит 874,3 млрд рублей, расходная - 918,1 млрд рублей. Планируется, что в 2024 году доходы превысят 1 трлн рублей. Полностью с текстом проекта можно ознакомиться на сайте комитета финансов.

Первое чтение бюджета в ЗакСе назначено на 27 октября.