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Новости 17:58

В Новгородской области заканчиваются свободные инфекционные койки

фото ЗакС политика В Новгородской области заканчиваются свободные инфекционные койки

Повсеместный рост заболеваемости коронавирусом в России привел к тому, что на территории Новгородской области почти закончились свободные места в инфекционном коечном фонде. От общей его мощности свободно только 4,75% мест, передает ТАСС со ссылкой на главу регионального минздрава Резеду Ломовцеву.

"Развернуто 1 990 коек. Разворачиваем койки на всех площадях, на которых это возможно. <...> Реанимации переполнены", - рассказала чиновница.

Текущий коэффициент распространения вируса в области превышает средний по стране в полтора раза. Губернатор Андрей Никитин дал понять, что готов ввести строгий локдаун, если в некоторых отраслях сотрудники не начнут более активно прививаться.


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