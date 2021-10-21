Горсуд отменил штраф активистке за пикет в поддержку художницы Цветковой

Санкт-Петербургский городской суд 21 октября отменил административный штраф участнице одиночных пикетов Евгении Сметанкиной в поддержку художницы Юлии Цветковой. Дело направлено на пересмотр в районный суд, сообщила ЗАКС.Ру адвокат от "ОВД-Инфо"* Вероника Карагодина.

- Доказательства, которые имеются в данном деле, получены с грубым нарушением закона. Основой для данного дела являлась видеозапись [пикета], находящаяся в общественном доступе. Прошло несколько дней после того, как эта запись была опубликована, и уже через несколько дней после публикации сотрудники полиции только на основании этой записи сделали вывод, что моя подзащитная совершила административное правонарушение, - рассказала Карагодина.

Она добавила, что протокол за подобное деяние должен быть составлен сразу после выявления правонарушения.

Напомним, в июне 2021 года Куйбышевский районный суд оштрафовал Сметанкину на 20 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч.2 ст. 20.2 КоАП) во время одиночного пикета возле станции метро "Гостиный двор" 23 мая. Такой же штраф определили для другой участницы, сторонницы Российского социалистического движения Ирины Козловой. Городской суд 7 октября отменил штраф Козловой и отправил административное дело на новое рассмотрение.

Юлия Цветкова - художница из Комсомольска-на-Амуре, на которую в 2019 году возбудили уголовное дело о распространении порнографии через интернет (ч. 3 ст. 242 УК). Дальневосточные следователи посчитали, что в ее работах, посвященных феминизму и бодипозитиву, содержатся признаки запрещенного контента.

*Внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Константин Леньков