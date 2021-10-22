В ГМЗ "Петергоф" подготовились к системе QR-кодов, но взволнованы "удаленкой" для сотрудников

Администрация государственного музея-заповедника "Петергоф" готова к приему посетителей по QR-кодам, как того требуют новые правила Смольного, передает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора ГМЗ по культурно-просветительской работе Романа Коврикова.

"Каким образом отслеживать наших гостей-посетителей по QR-кодам, мы понимаем. Это делается простым мобильным телефоном: считывается QR-код, и наш сотрудник в этот момент понимает, действителен он или нет", - рассказал он, добавив, что доступа к персональным данным гостей его коллеги не получат.

При этом руководство музея не особенно радо тому, что новая версия "коронавирусного" постановления №121 предписывает им перевести весь персонал старше 60 лет на удаленный режим работы: в этом возрасте находятся многие смотрители.

"Сейчас мы ждем распоряжения - тех, кто привит, можно будет на работу пригласить? Исходя из этого, мы очертим круг музеев, которые мы сможем обеспечить смотрителями", - рассказала директор музея Елена Кальницкая, охарактеризовав ситуацию с кадрами как "тяжелую".

Напомним, что начиная с 1 декабря петербуржцы без QR-кодов не смогут посетить практически никакие общественные места, за исключением магазинов с товарами первой необходимости, аптек и медучреждений.

Накануне QR-код со статусом "иммунизирован" выдали целому учреждению, Михайловскому театру, где привилось более 80% сотрудников.