В Василеостровском районе завершилась трехлетняя расчистка реки Смоленки

В Петербурге подошли к концу работы по расчистке дна реки Смоленки, которые осуществлялись под эгидой нацпроекта "Экология" и которых не проводилось последние пятнадцать лет, передает пресс-служба Смольного. Включение работ в федеральную программу позволило сэкономить средства городского бюджета.

"Уборка донных отложений улучшает экологическое состояние рек и каналов. Вода становится более прозрачной, чистой. Это еще один шаг к тому, чтобы Петербург закрепил статус одного из самых чистых городов в мире", - констатировал губернатор Александр Беглов.

Сильно замусоренную реку в Василеостровском районе очищали начиная с 2019 года на всем ее протяжении (около 3,5 км). Утверждается, что в результате специалисты повысили ее рекреационный потенциал. Нынешний год в Петербурге объявлен годом экологии. В свою очередь, в 2022-м начнут чистить русло Пряжки.

фото: пресс-служба Смольного