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Новости 17:55

В ТРЦ "Галерея" скапливаются большие очереди на вакцинацию от коронавируса

фото ЗакС политика В ТРЦ "Галерея" скапливаются большие очереди на вакцинацию от коронавируса

В торгово-развлекательном центре "Галерея" выстраиваются большие очереди из желающих привиться от коронавируса, передает "Бумага" со ссылкой на очевидцев.

Днем 24 октября цепочка людей выстроилась на несколько десятков метров в длину. В комитете по здравоохранению накануне назвали пункт вакцинации в "Галерее" рекордсменом: там ежедневно прививают по 600-700 человек в сутки, еще недавно это число было вдвое меньше. За субботу, 23 октября, по данным комздрава, первым компонентом вакцины, в том числе однокомпонентным "Спутник Лайт", привились 9 535 петербуржцев.

Ранее Смольный объявил, что в Петербурге постепенно будет вводиться доступ на мероприятия и в общественные места по QR-коду после вакцинации или перенесенного заболевания. К декабрю этот код понадобится для прохода в театры, музеи, предприятия общепита и иные заведения.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней. На это время власти Петербурга решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.


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