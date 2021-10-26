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Новости 14:06

Смольный: Для подтверждения подлинности QR-кода бизнесу надо проверять удостоверения личности посетителей

фото ЗакС политика Смольный: Для подтверждения подлинности QR-кода бизнесу надо проверять удостоверения личности посетителей

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле 26 октября опубликовал методические рекомендации для предпринимателей и руководителей различных организаций по проверке QR-кодов у посетителей. В документе ведомство напоминает, какие предприятия и с какого числа касается эта норма. В частности, комитет пишет, что наличие QR-кода или справки о медицинском отводе о вакцинации с 30 октября должны проверять музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, гостиницы и другие. 

При этом, ранее администрация губернатора ввела новые антикоронавирусные ограничения. По ним с 30 октября по 7 ноября запрещен допуск практически во все организации, в том числе на культурные мероприятия и в кинотеатры. Исключение сделано только для музеев и театров.

Для входа в общепит, бассейный и другие организации коды и справки понадобятся уже с ноября-декабря. Подробнее об этом - в материале ЗАКС.Ру. 

В методичке комитет пишет, что посетители обязаны предъявить QR-код или справку "уполномоченным за проверку сотрудникам организации".  Работник компании проверяет код с помощью смартфона, наведя на него камеру телефона, следует из методички. На смартфоне сразу же появляется ссылка на портал Госуслуг, где указано: действителен код или нет. 

Методичка комитета по промышленной политике, инновациям и торговле

Ведомство отмечает, что достоверность данных по сертификату или справке "должна быть обеспечена": "В том числе идентифицирующими документами". Если человек не показывает QR-код или справку, то комитет советует ему отказать в доступе в заведение. Аналогичных рекомендаций по отказу человека показывать "идентифицирующий документ" в методичке нет.

София Саттарова


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