Смольный: Для подтверждения подлинности QR-кода бизнесу надо проверять удостоверения личности посетителей

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле 26 октября опубликовал методические рекомендации для предпринимателей и руководителей различных организаций по проверке QR-кодов у посетителей. В документе ведомство напоминает, какие предприятия и с какого числа касается эта норма. В частности, комитет пишет, что наличие QR-кода или справки о медицинском отводе о вакцинации с 30 октября должны проверять музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, гостиницы и другие.

При этом, ранее администрация губернатора ввела новые антикоронавирусные ограничения. По ним с 30 октября по 7 ноября запрещен допуск практически во все организации, в том числе на культурные мероприятия и в кинотеатры. Исключение сделано только для музеев и театров.

Для входа в общепит, бассейный и другие организации коды и справки понадобятся уже с ноября-декабря. Подробнее об этом - в материале ЗАКС.Ру.

В методичке комитет пишет, что посетители обязаны предъявить QR-код или справку "уполномоченным за проверку сотрудникам организации". Работник компании проверяет код с помощью смартфона, наведя на него камеру телефона, следует из методички. На смартфоне сразу же появляется ссылка на портал Госуслуг, где указано: действителен код или нет.

Ведомство отмечает, что достоверность данных по сертификату или справке "должна быть обеспечена": "В том числе идентифицирующими документами". Если человек не показывает QR-код или справку, то комитет советует ему отказать в доступе в заведение. Аналогичных рекомендаций по отказу человека показывать "идентифицирующий документ" в методичке нет.

София Саттарова