Вишневский попросил Беглова сохранить портрет Хармса на доме в центре Петербурга

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой помочь в сохранении портрета Даниила Хармса на фасаде дома на улице Маяковского. Текст обращения депутат опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее Дзержинский районный суд обязал ТСЖ "Маяковского 11" закрасить портрет писателя в течение месяца с момента вступления решения в законную силу. Парламентарий предположил, что постановление районного суда будет обжаловано.

"Полагаю, что нахождение этого портрета не нарушает ничьих законных прав. Будучи уверен, что решение суда будет обжаловано, прошу вас дать указание администрации Центрального района при рассмотрении жалобы отказаться от исковых требований, чтобы сохранить портрет Даниила Хармса", — говорится в обращении "яблочника".

В мае 2021 года Вишневский уже обращался к Беглову по поводу граффити. Тогда Смольный дал отсрочку на согласование рисунка. Узаконить портрет с городскими властями так и не получилось из-за недоговоренности между собственниками — якобы за месяц они так и не смогли провести собрание жильцов, пишет Вишневский, ссылаясь на вице-губернатора Максима Мейксина, ранее занимавшего пост главы Центрального района.

Минималистичный портрет Хармса появился на лицевом фасаде здания, в котором жил автор, в 2016 году. Спустя время он, как отмечает Вишневский, стал городской достопримечательностью. В защиту граффити высказывались вице-губернатор Борис Пиотровский и экс-губернатор Георгий Полтавченко.

Константин Леньков