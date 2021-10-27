Суд продлил домашний арест экс-депутату Резнику на полгода

Октябрьский районный суд Петербурга вечером 27 октября продлил на шесть месяцев домашний арест бывшему депутату Законодательного собрания Максиму Резнику, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Резник останется под арестом до 20 апреля 2022 года.

Прокурор заявила, что Резник якобы представляет высокую общественную опасность и может использовать служебное положение для давления на свидетелей. Сам Резник считает, что оснований для такого вывода нет.

— Ваша честь, это просто фарс. Прокурор даже не пытается что-то поменять. Пишет, что я могу воспользоваться должностным положением. А можно узнать у прокурора, должностное положение безработного каким образом способствует давлению на свидетелей? Следствие закончено, доказательства собраны. Не было оснований для такой меры пресечения. А даже те, что были, уже отпали благодаря вашим решениям, когда вы не пустили меня на регистрацию [на выборы], — заявил Резник.

Смягчать меру пресечения суд отказался.

В начале заседания Резник просил об отводе судьи, так как уверен, что к нему относятся предвзято - по его мнению, решение следователя о запрете встречаться с нотариусом ставится судом выше постановления Конституционного суда, которое разрешает кандидату пользоваться услугами нотариуса. Суд отказал.

Напомним, из-за запрета следователя Резник не смог подготовить документы для участия в выборах депутатов Законодательного собрания. Уже после выборов Горсуд признал действия следователя незаконными.

Резник проходит обвиняемым по "наркотической" статье (ч. 1 ст. 228 УК). Октябрьский районный суд зарегистрировал уголовное дело. Следствие считает, что он мог приобрести для личного употребления 18,2 граммов запрещенного растительного вещества. Предварительное заседание по уголовному делу назначено на 10 ноября.

Константин Леньков