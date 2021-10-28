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Новости 13:32

Кремль не захотел разбираться в деле программиста, который вывез из России архив видеозаписей с пытками в колониях

фото ЗакС политика Кремль не захотел разбираться в деле программиста, который вывез из России архив видеозаписей с пытками в колониях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает причин объявления в розыск Сергея Савельева, который получил архив с пытками заключенных в саратовской тюремной больнице, и заявил, что это не сфера Кремля, передает "Интерфакс".

Пескова просили оценить, насколько правомерно объявление в розыск Савельева, который сообщил о серьезных преступлениях.

"Мы не знаем причин, по которым он был подан в розыск. Я рекомендую за причинами обращаться в правоохранительные органы. Это не наша сфера", – ответил Песков.

Говоря о ситуации с пытками заключенных в целом, Песков отметил, что была "оперативная реакция Генпрокуратуры, которая начала соответствующие проверки во ФСИН", и нужно дождаться их результатов.

28 октября стало известно, что Савельев заочно арестован, и его обвиняют в неправомерном доступе к информации. 

С начала октября Gulagu.net начал публиковать переданные им видеозаписи с пытками в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. По словам правозащитников, в их распоряжении свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые содержат сведения о пытках в колониях также в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. 

Винчестер с этими видео Савельев смог вынести с территории колонии, где отбывал наказание. Ранее он попросил политубежище во Франции.


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