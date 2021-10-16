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Новости 17:01

Передавший правозащитникам архив видео с пытками заключенных программист попросил политубежища во Франции

фото ЗакС политика Передавший правозащитникам архив видео с пытками заключенных программист попросил политубежища во Франции

Программист по имени Сергей, который передал правозащитному проекту Gulagu.net архив с записями пыток, попросил политического убежища во Франции, сообщили представители проекта.

Правозащитники рассказали, что программист и сам прошел через пытки в ФСБ и был администратором камер наблюдения в туберкулезной больнице ФСИН Саратова. Прибыв в аэропорт Шарля де Голля, Сергей обратился к местной полиции, и тогда началась первичная процедура для просителей политического убежища.

Правозащитники опасаются, что Сергею на территории России и Белоруссии грозит опасность и спецслужбы могут убить его, инсценировав несчастный случай или суицид.

В начале октября основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Вскоре правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками предположительно в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Затем появились еще несколько частей.

После этого источники сообщили, что глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку. ФСИН объявила о начале проверки. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел об изнасиловании по одному из эпизодов из видео.


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