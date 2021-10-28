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Петербургские другороссы повесили протестный плакат на здание генконсульства Чехии

фото ЗакС политика Петербургские другороссы повесили протестный плакат на здание генконсульства Чехии

Петербургские активисты незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" своеобразно поздравили Чехию с Днем независимости: на верхнюю часть здания генконсульства (Тверская улица, 5) они повесили красное полотнище. Выполненное в характерном для лимоновцев дизайне, оно содержало надпись: "Kurvy! Свободу Фадееву и Франчетти!".

Речь идет о белорусе Алексее Фадееве, которому в Чехии присудили 20-летний тюремный срок за его участие в вооруженной борьбе сепаратистов на Донбассе, и о россиянине Александре Франчетти, который тоже участвовал в военных действиях на юго-востоке Украины.

Другороссы также припоминают чешской стороне демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу с одной из пражских площадей, требуя его возвращения.


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