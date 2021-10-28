В реанимационных отделениях псковских больниц закончились места

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил 28 октября на своей странице в Instagram о том, чо из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе не осталось свободных мест в реанимационных отделениях стационаров.

"Мы ежедневно мониторим ситуацию в отношении достаточного количества медицинских препаратов и кислорода, чтобы не допустить сбоев. И их на данный момент в регионе достаточно. Реанимация у нас полностью заполнена, мы даже были вынуждены установить дополнительные койки в областной инфекционной больнице", - уточнила информацию в разговоре с "Псковской лентой новостей" первый замгубернатора Вера Емельянова.

Тем временем коронавирусный коечный фонд в области продолжает быть занятым примерно на 80%. 30 октября в общественных местах начнет действовать система QR-кодов.