Смольный разрешил кафе и ресторанам работать на вынос во время локдауна

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем телеграм-канале опубликовал документ, который разъясняет поправки в коронавирусные ограничения, устанавливающие локдаун в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

В документе прописано,что все заведения общепита, в том числе в фудкортах, смогут работать на доставку и на вынос. Однако они будут не в праве разместить посетителей в зале обслуживания.

"Пекарни и иные заведения общественного питания могут работать как розничный магазин на вынос, запретив посадку посетителей в зале магазина (цикл "заказ" – "оплата" – "получение"). Посетители могут посещать туалетную комнату", – говорится в документе.

Будут открыты заведения общепита на вокзалах и в аэропортах.

Также в документе прописано, что лица старше 60 лет могут вместо QR-кода пользоваться бумажным сертификатом о прививке от коронавируса или перенесенном заболевании с подписью и печатью врача или медорганизации. Также для допуска граждан наравне с кодами будет приниматься отрицательный тест на коронавирус давностью не более трех дней.

Ранее из-за роста количества зараженных COVID-19 в Петербурге на девять дней – с 30 октября по 7 ноября – объявили локдаун. Не будут работать объекты розничной торговли и другие учреждения. Подробнее об ограничениях – в материале ЗАКС.Ру.