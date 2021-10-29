На Неве устраняют многокилометровое нефтяное пятно

После жалоб в комитет природопользования Смольного на протяженную нефтяную пленку, образовавшуюся на поверхности Невы, чиновники приняли меры для ее ликвидации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу профильного комитета.

"На место направлена экологическая аварийная служба ГУП "Пиларн". Информация о загрязнении подтвердилась, на акватории от Вантового до Большеохтинского моста обнаружена тонкая нефтяная пленка. На месте работают четыре нефтесборщика, также дополнительно направлены два катера и береговая бригада", – рассказали агентству.

В длину масляное пятно достигает двенадцати километров. С ним борются посредством активной пены. Вместе с тем инцидент изучают специалисты Северо-Западного управления Росприроднадзора.