В омбудсмены Петербурга выдвинули 10 человек

Пресс-служба Законодательного собрания Петербурга 29 октября сообщила о кандидатах в уполномоченные по правам человека. Всего выдвинуто 10 человек.

Среди них три бывших депутата ЗакСа. В частности, представлявший "Единую Россию" Евгений Никольский, которого выдвинуло муниципальное образование №65. МО "Гавань" предложило на должность омбудсмена экс-депутата от "Справедливой России - За правду" Надежду Тихонову, а действующий парламентарий и глава КПРФ в городе Роман Кононенко выдвинул экс-депутата от компартии Ольгу Ходунову.

Другой действующий депутат - единоросс Алексей Макаров - предложил коллегам утвердить в качестве омбудсмена главу местной администрации МО "Семеновский" Сергея Лаптева. Муниципального депутата МО "Поселок Парголово" Сергея Иванoва выдвинула фракция ЛДПР в ЗакСе. Благотворительный фонд "С Любовью в Сердце" предложил своего председателя Павла Любимова, который также является муниципальным депутатом МО "Юго-Запад".

Сразу три общественные организации - "Ночлежка", петербургское отделение "Российского Красного Креста" и городская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" - рекомендуют на место омбудсмена главу аппарата уполномоченного по правам человека Ольгу Штанникову. А бывшего детского омбудсмена в городе Светлану Агапитову выдвинули правозащитная организация "Милосердие" и Фонд "Общественный контроль".

Организация "Не Все Равно" предложила общественного деятеля Илью Черменева. Организация по защите прав потребителей "Досудебная претензия" выдвинула Александра Бойченко.

Напомним, прошлый омбудсмен Александр Шишлов сложил свои полномочия в начале октября, после того как стал депутатом Законодательного собрания. Как своего преемника он предложил Штанникову.

Выдвижение кандидатов в уполномоченные по правам человека в Петербурге закончилось в 17:00 часов 29 октября.