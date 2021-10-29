МВД опубликовало фотографии оружия в лесу, где мог охотиться депутат Рашкин

Пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области по следам задержания депутата Госдумы Валерия Рашкина с тушей лося в багажнике автомобиля обнародовала фотоснимки, сделанные, согласно подписи, в лесополосе. На них запечатлено два оружейных чехла.

"В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В. Ф.", – говорится в сообщении.

Примечательно, что фотографий с какими-либо документами на имя Рашкина в пресс-релизе не имеется. Зато утверждается, что изображения сделаны рядом с "местом разделки туши".

Уголовное дело возбудили по статье 258.1 УК. После задержания депутат заявил, что просто подобрал с дороги труп лося. Коллега Рашкина по Госдуме Виталий Милонов предложил приостановить действие его депутатского иммунитета на время расследования.

фото: пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области