Роскомнадзор требует от YouTube удалить видео Gulagu.net с рассказом о пытках в СИЗО Иркутска

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать видео правозащитного проекта Gulagu.net с рассказом бывшего заключенного о пытках в СИЗО-1 Иркутска, сообщили представители проекта в телеграм-канале.

Видео было опубликовано 21 января 2021 года. В нем чеченец Адам Гисаев рассказывал о пережитых им систематических пытках и истязаниях. В реестре РКН указано, что ссылка на видео внесена в реестр запрещенных сайтов, но доступ к видео пока не ограничивается. Что стало причиной внесения в реестр, не уточняется.

В октябре Gulagu.net заявил о получении более 40 гигабайт видео и фото со свидетельствами пыток в российских колониях. Тогда же правозащитники начали публиковать переданные им видеозаписи с пытками в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове.

Эти видео передал бывший заключенный, программист Сергей Савельев. Он покинул Россию и попросил политубежище во Франции. 28 октября стало известно, что Савельев заочно арестован, и его обвиняют в неправомерном доступе к информации.