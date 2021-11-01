Беглов: Попавшие в больницу с COVID-19 непривитые отнимают койки у тех, кто ждет плановую медпомощь

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России" вновь призвал петербуржцев вакцинироваться от коронавируса, заявив, что заболевшие непривитые граждане, попадая в больницу, занимают койкти для тех, кому нужна плановая медпомощь.

"Каждый, кто не делает прививку и попадает с ковидом в больницу, отнимает койки у тех, кто ждет плановую медицинскую помощь. Эти люди рискуют не только своей, но и чужой жизнью и чужим здоровьем", — сказал Беглов.

Он подчеркнул, что в городе есть достаточный запас вакцины, работают 175 прививочных пунктов и выездные бригады в 45-ти мобильных.

Беглов напомнил, что цель нерабочих дней — дать петербуржцам время привиться. Он заявил, что вакцина снижает риск тяжелого течения болезни в 15 раз.

В России в последние дни выявляют рекордное число заболевших в сутки —свыше 40 тысяч. На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в регионах объявлен режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.