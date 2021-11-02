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Новости 17:30

Новгородский губернатор объявил о закрытии магазинов, общепита и сферы услуг с 8 ноября

фото ЗакС политика Новгородский губернатор объявил о закрытии магазинов, общепита и сферы услуг с 8 ноября

Во время второй недели локдауна, которая вводится в Новгородской области с 8 ноября, в регионе на время перестанут работать организации, оказывающие услуги в сфере торговли, общепита и досуга.

О нововведениях сообщил региональный глава Андрей Никитин в ходе видеообращения к гражданам.

Так, начиная с 8 ноября в области запрещается работать кинотеатрам, концертным залам, парикмахерским, соляриям, баням и саунам, а также другим организациям, оказывающим бытовые услуги: исключение делается лишь для тех, которые можно оказывать на дому.

Кроме того, "замораживается" деятельность структур, связанных с массовыми развлекательными мероприятиями: закрываются пункты проката, аттракционы и карусели в парках.

Наконец в течение недели с 8 ноября в регионе воспрещается функционировать всему общепиту, за исключением работающих на вынос (и столовых на предприятиях); приостанавливается торговля непродовольственными товарами, за исключением товаров первой необходимости. Обязательное условие работы магазинов – стопроцентная вакцинация персонала.

По завершении локдауна с 15 ноября ограничения постепенно будут ослабляться, добавил Никитин, однако часть из них, касающуюся посещения детьми учреждений допобразования, придётся сохранить.

"Ситуация плоха тем, что ещё немного, и нам придётся задействовать другие наши больницы: онкоцентр и другие скоропомощные учреждения, чего, конечно, допустить нельзя. Потому что в этом случае мы окажемся без какой-то экстренной помощи", - заключил глава Новгородской области.


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