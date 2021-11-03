Националиста из оргкомитета "Русского марша" задержали в Москве

Полицейские задержали в Москве националиста Никиту Зайцева, который входит в оргкомитет "Русского марша", об этом Зайцев сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Зайцева, ему вменяют нарушение ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованиям полиции). По версии полицейских, он отказался предоставить им свой паспорт.

19 октября националисты подали заявку на проведение "Русского марша" в Москве. За год до этого, в 2020 году, мэрия отказала в согласовании такого же мероприятия из-за эпидемии коронавируса. Националисты все равно вышли на шествие от метро "Цветной бульвар", полицейские задержали несколько десятков участников акции.