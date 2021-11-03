"Зачем такая партия избирателям?": Миронов высказался об изгнании Марченко из "Единой России"

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов упрекнул единороссов в пустословии после исключения из рядов партии власти депутата Госдумы Евгения Марченко.

"Возникает вопрос: зачем такая партия избирателям? Устав ЕР начинается словами о том, что основополагающей ценностью этой партии якобы является "благополучие человека: его здоровье и долголетие". О том, что это пустые слова, за которыми ничего нет, мы и так знали. Вчера это было продемонстрировано всем гражданам страны", - цитирует слова Миронова пресс-служба "Справедливой России - За правду".

Напомним, Марченко исключили из "Единой России" после того, как он, вопреки решению фракции, проголосовал против проекта бюджета на 2022 год. В партии это сочли нарушением устава. Сам парламентарий объяснил свое решение тем, что накануне принятия бюджета ему не дали задать вопрос министру финансов Антону Силуанову. Парламентарий хотел поинтересоваться возможностью выделения средств на строительство центра высокотехнологической педиатрии в Петербурге. Позже в беседе с ЗАКС.Ру Марченко предположил, что руку к его исключению из партии приложил другой петербургский депутат - Вячеслав Макаров.