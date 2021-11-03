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Дефицит бюджета Петербурга вырастет почти вдвое после второго чтения

фото ЗакС политика Дефицит бюджета Петербурга вырастет почти вдвое после второго чтения

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправку ко второму чтению проекта бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

План по доходам предлагается увеличить на 16,4 млрд рублей. По расходом - на 53,4 млрд рублей. Таким образом, доходная часть составит 890,8 млрд, расходная – 971,5 млрд. Дефицит бюджета вырастет с 43,8 до 80,7 млрд рублей.

"Увеличение доходной части бюджета производится в связи с уточнением прогноза по доходам на 2021 год, а также предоставлением из федерального бюджета дополнительно 5,7 миллиардов рублей в течение трех лет", - сообщили в Смольном.

Порядка 12 млрд рублей планируется направить на оказание мер социальной поддержки, 12,2 млрд - на покупку подвижного состава для электричек и метрополитена, 10,5 млрд -  на капитальный ремонт и приобретение оборудования для учреждений социальной сферы.

Фонду капитального ремонта выделят субсидию в размере 3 млрд. Это может позволить не повышать взносы на капремонт с населения. 

Около 14 млрд хотят выделить на обеспечение общественной безопасности, в том числе установку дополнительных камер видеонаблюдения на улицах Петербурга. Еще 7,4 млрд готовятся направить на развитие особой экономической зоны "Санкт-Петербург", 1,9 млрд - на ремонт и оснащение стадионов при образовательных учреждениях

В рамках адресной инвестиционной программы планируется увеличить финансирование строительства метро в течение ближайших трех лет на 45,4 млрд рублей.

"В совокупности с вкладами других участников в уставный капитал АО "Метрострой Северной столицы" расходы на строительство городской подземки в ближайшие три года составят 150 миллиардов рублей", - пообещали в Смольном.

Напомним, проект бюджета на 2022 год Законодательное собрание утвердило в первом чтении 27 октября. "Против" проголосовал только один депутат. 


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