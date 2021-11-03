Дефицит бюджета Петербурга вырастет почти вдвое после второго чтения

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес поправку ко второму чтению проекта бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

План по доходам предлагается увеличить на 16,4 млрд рублей. По расходом - на 53,4 млрд рублей. Таким образом, доходная часть составит 890,8 млрд, расходная – 971,5 млрд. Дефицит бюджета вырастет с 43,8 до 80,7 млрд рублей.

"Увеличение доходной части бюджета производится в связи с уточнением прогноза по доходам на 2021 год, а также предоставлением из федерального бюджета дополнительно 5,7 миллиардов рублей в течение трех лет", - сообщили в Смольном.

Порядка 12 млрд рублей планируется направить на оказание мер социальной поддержки, 12,2 млрд - на покупку подвижного состава для электричек и метрополитена, 10,5 млрд - на капитальный ремонт и приобретение оборудования для учреждений социальной сферы.

Фонду капитального ремонта выделят субсидию в размере 3 млрд. Это может позволить не повышать взносы на капремонт с населения.

Около 14 млрд хотят выделить на обеспечение общественной безопасности, в том числе установку дополнительных камер видеонаблюдения на улицах Петербурга. Еще 7,4 млрд готовятся направить на развитие особой экономической зоны "Санкт-Петербург", 1,9 млрд - на ремонт и оснащение стадионов при образовательных учреждениях

В рамках адресной инвестиционной программы планируется увеличить финансирование строительства метро в течение ближайших трех лет на 45,4 млрд рублей.

"В совокупности с вкладами других участников в уставный капитал АО "Метрострой Северной столицы" расходы на строительство городской подземки в ближайшие три года составят 150 миллиардов рублей", - пообещали в Смольном.

Напомним, проект бюджета на 2022 год Законодательное собрание утвердило в первом чтении 27 октября. "Против" проголосовал только один депутат.