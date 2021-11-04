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Новости 14:15

"Мощности у пунктов в ТЦ не такие высокие": Комздрав призвал петербуржцев вакцинироваться в поликлиниках

фото ЗакС политика "Мощности у пунктов в ТЦ не такие высокие": Комздрав призвал петербуржцев вакцинироваться в поликлиниках

Руководитель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил популярность у горожан пунктов вакцинации, открытых в торговых центрах, однако призвал их пользоваться теми, что действуют в поликлиниках.

"Мощности у пунктов в ТЦ не такие высокие, плюс люди подвергают себя риску в общественных местах. В ТЦ мы разворачивали пункты для того, чтобы люди использовали их по пути на работу", - цитирует Лисовца ДП.

Отметим, что ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов поручил увеличить мощности прививочных точек, открытых в городских ТК. Добавим также, что в ближайшее время будут открыты центры вакцинации петербуржцев в ТЦ "Заневский каскад" и "Пик".

На сегодняшний день в городе продолжают работать 175 стационарных прививочных пунктов и 45 мобильных бригад.


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