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Новости 18:01

Жители Карелии старше 50 лет будут работать удаленно

фото ЗакС политика Жители Карелии старше 50 лет будут работать удаленно

Ситуация с коронавирусом в Карелии побудила региональную власть изменить противоэпидемические правила. Руководство республики через свою пресс-службу объявило о переводе с 20 ноября на удаленный режим работы всех граждан от 50 лет и старше.

В декабре это постановление коснется и граждан начиная с 45-летнего возраста, которые не имеют иммунитета к коронавирусу (болевших более полугода назад, невакцинированных). Правда, исключение сделают для организаций, которым выдали QR-код, свидетельствующий о достигнутом коллективном иммунитете.

Примечательно, что заведениям общепита, заполучившим такой QR-код, с 8 ноября разрешат работу до часу ночи.


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