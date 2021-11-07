"Социализм временно отступил": Две акции 7 ноября в Петербурге

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Акции петербургских коммунистов в честь годовщины Октябрьской революции состоялись, но длились недолго. Цветы возлагали к "Авроре" и к памятнику Ильичу на площади Ленина. Полиция на всякий случай дежурила и в других местах. Известно о пяти задержанных.

С утра 7 ноября полиция и Росгвардия взяли под контроль особо знаковые для коммунистов места Петербурга. Патрули заметили на Марсовом поле, площади Восстания, у крейсера "Аврора", на площади Ленина. Желающим отпраздновать 104-ю годовщину Октябрьской социалистической революции ожидаемо отказали в согласовании всех публичных мероприятий. Акции коммунистов и раньше жаловали не всегда, а в связи с коронавирусом наложили на них полный запрет, как и на любые другие собрания оппозиции. КПРФ и малые компартии пообещали, что все равно не останутся в стороне от памятной даты. Накануне было известно о двух запланированных акциях, которые должны были начаться параллельно, в полдень.

КПРФ готовились собраться в Нахимовском сквере. Он расположен буквально через дорогу от "Авроры". Ожидалось, что члены компартии в качестве избирателей проведут там встречу с депутатами Госдумы и ЗакСа, после чего все вместе пройдут к крейсеру и возложат цветы. Однако попасть в сквер оказалось невозможно. Его заранее огородили металлическими конструкциями, заблокировав вход. Вдоль конструкций на всякий случай поставили еще ряд нацгвардейцев.

Коммунисты пошли сразу к "Авроре". Росгвардия и полиция оказались и там. Разгонять собравшихся, большинство из которых были люди в возрасте, силовики не стали. Вместо этого сотрудник МВД настойчиво повторял в мегафон, что проводить публичные мероприятия из-за коронавируса нельзя, и просил не мешать проходу граждан. Праздновавшие не обращали на предупреждения внимания. К крейсеру подошли около 200 человек. На тротуаре стало тесно, прохожим приходилось просачиваться через ряды коммунистов, державших в руках красные шары, знамена и гвоздики.

- Социализм на нашей родине временно отступил, - обратился к собравшимся первый секретарь горкома КПРФ Роман Кононенко. - Но тем не менее социализм во всем мире показал свою жизнеспособность. Посмотрите на Вьетнам, посмотрите на социалистическую Кубу, посмотрите на Китай. В Китае под руководством коммунистической партии смертность от того же коронавируса, из-за которого мы сегодня не смогли нормально собраться, в 700 раз меньше, чем в самой развитой, самой богатой капиталистической стране США.

Помимо Кононенко, во встрече участвовали большинство членов фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга. Отсутствовали только Ирина Иванова, традиционно пропускающий подобные мероприятия Александр Рассудов и самый загадочный член фракции Борис Зверев. Зато были депутаты региональных парламентов Ленинградской и Мурманской областей. Выступил и единственный представитель Петербурга среди думских коммунистов Сергей Пантелеев.

- Что мы поимели 30 лет назад? На сегодняшний день порядка 20 млн - нищие, порядка 50 млн - бедные, 10% населения имеет все богатства в своих карманах, - перечислил Пантелеев.

Пока депутаты выступали у "Авроры", на площади Ленина возлагали цветы представители незарегистрированных партий "РОТ-Фронт", РКРП, ОКП и "Другая Россия". Они смогли собрать около 50 человек. Секретарь городского отделения РКРП Дмитрий Кузьмин, заявил, что организаторы не "мракобесы" и не стали проводить масштабную акцию из-за пандемии коронавируса. Также у памятника выступили лидер "РОТ-Фронта" Виктор Тюлькин, один из руководителей "Другой России" Андрей Дмитриев, который рассуждал о красном флаге над Смольным.

Мероприятие продлилось минут 15. После совместного фото участников акции полицейские ринулись проверять документы у Дмитриева и других другороссов. Стражи порядка требовали снять значки с партийной символикой - гранатой "лимонкой" и молнией. Также им не понравился шеврон с флагом генерала Бакланова, генерала Кавказской войны XIX века, на плече одного из участников мероприятия. Шеврон тоже пришлось снять. Ни баклановский флаг, ни изображение "лимонки" не признаны экстремистскими материалами.

У "Авроры" тем временем было гораздо спокойнее. После выступлений депутатов действующих слово дали бывшему парламентарию ЗакСа Ольге Ходуновой. Ее представили как члена ЦК и кандидата в уполномоченные по правам человека в Петербурге. Красный кандидат в омбудсмены с сожалением отметила, что вокруг слишком много автозаков. Полицейские критику коммунистки не слышали. Они продолжали делать объявления в мегафон. Только теперь говорили, что мероприятие подходит к концу и предлагали поскорее покинуть площадку у "Авроры". Время от времени они отвлекались на споры с особо горячими коммунистами.

С 12:20 толпа начала рассасываться. К 12:45 у "Авроры" осталось человек 30. Полицейские терпеливо напоминали в мегафон, что мероприятие завершено, пока и эти люди не удалились.











Тем временем за участниками второй акции устроили настоящую погоню. Автомобиль лидера "РОТ-Фронта" Тюлькина догнали и блокировали сотрудники ДПС. Они потребовали от коммуниста вернуться назад, на площадь Ленина. Находившийся в салоне машины другоросс Дмитриев ушел, а вот самого 70-летнего Тюлькина по возвращению на место проведения акции задержали и доставили в 3-й отдел полиции.

Через полтора часа полицейские все-таки настигли Дмитриева и его однопартийцев Андрея Милюка, Олега Петрова и Дмитрия Каляева. Их задержали у памятника Героям революции в парке Лесотехнической академии. Дмитриев заверил ЗАКС.Ру, что активисты просто гуляли. Задержанных отправили в 19-й отдел полиции. Адвокат Алексей Калугин сообщил ЗАКС.Ру, что им вменяют распитие алкоголя в общественных местах (20.20 КоАП). Задержанные с этим не согласны, отметил защитник.





















текст: Сергей Еремеев, Константин Леньков / фото: Михаил Масленников, Константин Леньков