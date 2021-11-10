Глава центра имени Гамалеи: Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в обширном интервью "Российской газете" представил свой достаточно категоричный взгляд на прививочную кампанию и необходимость прививаться от коронавируса. Специалист настаивает на обязательной вакцинации для всех, а также на обязательном ее включении в Национальный календарь прививок. Более того, по мнению Гинцбурга, должна иметь место повсеместная активная агитация, побуждающая к иммунизации от инфекции, в том числе среди детей.

"Плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствйте" и "до свидания". <...> Потому что если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками", - рассудил он.

По мнению героя интервью, только привитый от коронавируса человек может быть "нормально воспринят в обществе" и считаться полноценным гражданином.

Напомним, что центр имени Гамалеи – разработчик самой массовой отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V" и ее однокомпонентного аналога "Спутник Лайт". По последним данным с сайта стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом прошли 60 004 358 россиян, а полностью иммунизировались от инфекции 57 256 745 человек.