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Муниципал 12:42

Миронов пообещал "не дать в обиду" мундепов, которых Смольный хочет исключить из советов

фото ЗакС политика Миронов пообещал "не дать в обиду" мундепов, которых Смольный хочет исключить из советов

Лидер справедливороссов Сергей Миронов выступил с заявлением относительно муниципальных депутатов от своей партии, которых руководство города предложило исключить из советов под предлогом некорректно составленных деклараций. По мнению Миронова, на этом примере в очередной раз можно наблюдать то, как представители местного самоуправления выражают нежелание "плясать под дудку администрации", к неудовольствию последней.

"Вот и придираются к каждой запятой и каждой копейке. Советую питерским чиновникам свою бдительность тренировать на подчиненных, а муниципальным органам власти желаю твердости в отстаивании самостоятельной позиции. Мы же со своей стороны найдем способы, как не дать своих депутатов в обиду", - приводит слова политика его пресс-служба.

Напомним, что из-за деклараций 2019 года предложил лишить полномочий сразу пятерых эсеров из МО "Гавань" лично губернатор Александр Беглов. Речь идет об Ольге Галкиной, Артеме Журавлеве, Олесе Кощеевой, Ольге Фаттуш и Елене Узкой.


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Журавлев Артем Владимирович
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Кощеева Олеся Викторовна
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Узкая Елена Ринатовна
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Фаттуш Ольга Александровна
Упоминаемые персоны
Галкина Ольга Владимировна
Журавлев Артем Владимирович 
Кощеева Олеся Викторовна 
Узкая Елена Ринатовна 
Фаттуш Ольга Александровна 

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