Минцифры сообщило о сильнейшей кибератаке на "Госуслуги"

В среду, 10 ноября, портал "Госуслуг" подвергся сильнейшей DDoS-атаке — свыше 680 гигабит в секунду, уведомили ТАСС в Минцифры РФ.

При этом в сервисе заверили, что его работа на данный момент восстановлена. Многие пользователи, впрочем, заявили о проблемах со входом на "Госуслуги" и 11 ноября.

"Работоспособность портала госуслуг восстановлена, проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут", — делится Минцифры.

Напомним, утром 8 ноября жители многих российских регионов столкнулись с аннулированием или сокращением срока действия своих QR-кодов в сертификатах о пройденной вакцинации от коронавируса. Сбой обусловлен техническими неполадками на "Госуслугах", сертификаты были восстановлены.

Добавим, что на следующий день некоторые россияне столкнулись с новой проблемой на "Госуслугах": им начали поступать штрафы за нарушения, которых они не совершали, либо уже оплатили.