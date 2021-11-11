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Новости 14:47

"На совести каждого": В Смольном уверены, что пенсионерам предоставлен выбор вакцинироваться или нет

фото ЗакС политика "На совести каждого": В Смольном уверены, что пенсионерам предоставлен выбор вакцинироваться или нет

В петербургском комитете по здравоохранению заверили, что населению города возрастной категории 60+, которых ранее Роспотребнадзор обязал вакцинироваться, предоставлен выбор - прививаться или нет.

Отказ от антиковидной прививки - личная ответственность каждого, считает замглавы комздрава Ольга Гранатович.

"Вакцинация остаётся добровольной и остаётся на усмотрение и совести каждого пациента. Потому что защитить себя и родственников - это главное, что мы можем предложить", - цитирует "Интерфакс" Гранатович.

Добавим, что 10 ноября Роспотребнадзор объявил о санкциях для непривитого населения Петербурга в возрасте 60+.


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