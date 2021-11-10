Петербургский Роспотребнадзор рассказал о санкциях для пожилых горожан за отказ прививаться от COVID-19

Петербургское региональное управление Роспотребнадзора опубликовало разъяснения к указу ведомства от 9 ноября, согласно которому в городе вводится обязательная вакцинация местных жителей старше 60 лет.

В релизе санитарного ведомства указывается, что руководители местных предприятий должны обеспечить вакцинацию своих сотрудников категории 60+. Первым компонентом антиковидного препарата им следует привиться до 15 декабря, вторым — до 15 января. При этом уже с 15 декабря, подчёркивают в Роспотребнадзоре, не получившие первую часть вакцины возрастные трудящиеся подлежат недопуску на рабочие места. Единственное исключение — наличие медотвода.

Кроме того, для непривитых граждан старше 60 лет будет закрыт доступ к бытовым услугам, предупреждают в Роспотребнадзоре. Они не смогут попасть в заведения общепита, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, в фитнес-клубы, салоны красоты, — то есть во все места, для посещения которых требуются QR-коды.

Наконец, петербургский Роспотребнадзор напоминает, что несоблюдение ограничительных мер может привести к административной ответственности.

Ранее, добавим, губернатор Северной столицы Александр Беглов заверил, что у города есть все ресурсы для вакцинации пожилых граждан.