Очередной пруд в поселке им. Свердлова стал местом сброса строительных отходов

В поселке им. Свердлова наблюдаются активные работы по размещению отходов в очередном водоеме, сообщает экологическая организация "Зеленый фронт". Пруд располагается близ Ермаковской улицы, на месте замечена тяжелая техника, сгребающая в воду грунт вместе со строительным мусором.

Как полагается, официального ответа на жалобу в контролирующие органы придется ждать примерно месяц. Однако, по пессимистическому прогнозу лидера активистов Сергея Виноградова, за это время при сохранении темпа ведущихся работ от акватории, скорее всего, уже ничего не останется. Подойти к участку проблематично: его огородили забором.

В "Зеленом фронте" вспоминают, что за последние годы в поселке, богатом водоемами, сумели засыпать похожим образом целые десятки из них. В последний раз нечто подобное наблюдалось нынешним летом. В память об уничтоженных прудах, констатирует Виноградов, остались только старые снимки со спутника.

фото: "Зеленый фронт" (скриншот) / YouTube