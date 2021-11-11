Виктору Филинкову на сорок дней ужесточили условия содержания

Осужденный по делу "Сети"* петербуржец Виктор Филинков подвергся очередным санкциям со стороны системы исполнения наказаний. После того, как у него обнаружили бритвенные лезвия (Филинков утверждает, что их подбросили), заключенный вынужден будет провести месяц в ЕПКТ (единое помещение камерного типа с более строгими условиями содержания), а затем, в очередной раз, десять суток в ШИЗО (за "межкамерное общение"). Об этом после встречи с ним в СИЗО-1 Оренбурга сообщила на своей странице в Facebook адвокат Евгения Кулакова.

"Из колонии в ЕПКТ он едет один. Куда точно — не говорят, но Витя почти уверен что в ИК-5 Новотроицка. Когда этап из СИЗО — не знает. Чувствует себя нормально, конвой и сотрудники относятся норм", - написала она.

По словам защитницы, осужденный выглядит "худющим и бледнющим, ужас", при этом сохраняя относительную бодрость духа. 9 ноября Филинков прекратил протестную голодовку, которую держал 11 дней.

Летом прошлого года Филинкову присудили семь лет колонии общего режима по обвинению в подготовке насильственного свержения власти.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ