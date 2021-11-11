Правительство Ленобласти довольно темпами вакцинации населения

По состоянию на 11 ноября в Ленинградской области сделали прививку от коронавируса 743,3 тысячи человек, передает пресс-служба регионального правительства. За прошедшие сутки этой услугой воспользовалось 11 745 "ленинградцев", что высоко оценивают в администрации области, называя показатели проявлением ответственного отношения граждан к собственному здоровью и здоровью и здоровью близких.

В то же время отмечается все возрастающая нагрузка на систему здравоохранения в сравнении с началом пандемии. Инфекционный коечный фонд, развернутый для коронавирусных больных, составляет 2 508 мест.

По данным на 2021 год, в Ленобласти проживает более 1,892 млн человек. Таким образом, на сегодняшний день привилось от коронавируса чуть менее 40% от общей численности населения региона.