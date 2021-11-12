В даркнете выставили на продажу базу данных покупателей фековых COVID-сертификатов

Неизвестные выставили на продажу базу данных полумиллиона граждан, которые приобрели фальшивые COVID-сертификаты и ПЦР-тесты, информирует "Коммерсант".

В теневом хранилище присутствуют сведения о жителях Москвы и Подмосковья: их паспортные данные, СНИЛС, ОМС, номер телефона, адрес и дата выдачи фейкового сертификата. Информацию злоумышленники могли получить из баз данных сервисов по продаже справок и тестов, а также от мошенников, которые за деньги предлагают все данные из этих баз удалить.

"С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников", — представил своё мнение основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

Специалист прогнозирует, что мошенники в ближайшее время начнут звонить людям из слитой базы и заявлять следующее: "На ваше имя приобретен поддельный QR-код, заплатите за прекращение дела".

Всем попавшим в базу, равно как и создателям сервисов по продаже незаконных сертификатов, грозит уголовная ответственность, связанная в том числе с лишением свободы.