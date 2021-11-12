Бельский считает Петербург мотостолицей России

Петербургские депутаты и чиновники собрались 12 ноября в гостинице "Азимут" на открытии Международного форума "Мотосаммит", объединяющего любителей мототуризма. По мнению спикера ЗакСа Александра Бельского, успевшего в ходе церемонии попозировать на мотоцикле, именно Петербург вправе считаться "мотостолицей". В качестве подкрепляющего этот тезис аргумента он упомянул большое число проводимых тематических мероприятий. Для единоросса особенно важно, что сообщество любителей этого вида транспорта в городе демонстрирует озабоченность проблемами защиты окружающей среды.

"Члены сообщества проводят экологические мотопробеги, которые привлекают большое внимание людей к вопросам защиты окружающей среды. Один из таких мотопробегов – международный проект "Baltic Run", который объединяет российских и зарубежных участников. Мы живем в одном пространстве Балтийского моря, в котором достаточно много экологических проблем, требующих внимания", - приводит слова депутата пресс-служба Мариинского дворца.

На открытии форума Бельский наградил нескольких активистов мотодвижения именными благодарностями.

фото: пресс-служба ЗакСа