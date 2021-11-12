Новые ответы депутатов

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Корреспонденты ЗАКС.Ру передали депутатам парламента Петербурга еще несколько вопросов от читателей. На этот раз речь пойдет о поддержке социального бизнеса, рекламе в историческом центре, транспортных проблемах Красносельского района и не только.

Вопрос от Ильи Николаева: "Я соучредитель компании по производству металлоконструкций. Наша фирма занимаемся изготовлением пандусов для инвалидов и маломобильных групп населения. Какую поддержку мы можем получить от государства, как производственная компания в сфере социальной работы?"

Отвечает Александр Ржаненков, председатель комиссии по социальной политике ("Единая Россия"):

"Формы поддержки могут быть разные. Есть возможность получения субсидий из городского бюджета на конкурсной основе, есть возможность получения льгот по аренде помещения с применением коэффициента социальной значимости, есть возможность оказания помощи [в предоставлении] помещения для выполнения уставных целей и другие варианты. Мы заинтересованы в развитии негосударственного сектора в решении такого рода проблем. Не конкуренция, а взаимопомощь очень полезна.

Человеку нужно официально выйти на комитет по социальный политике. Есть государственное учреждение на Тележной улице, 23 - центр, который такими вопросами занимается. Можно выйти на меня, я состыкую. Надо обратиться официальным образом, и мы всячески поможем, будет системное, постоянное, взаимовыгодное взаимодействие для того, чтобы помогать людям, которые в этом нуждаются".

Вопрос от Александра: "Почему так много рекламы в исторических местах Санкт-Петербурга, тогда как в Москве давно приняли законы, согласно которым ничего без разрешений местных властей нельзя рекламировать, чтобы не испортить архитектурный облик города?"

Отвечает Борис Вишневский, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству ("Яблоко"):

"Вообще-то, размещение всех рекламных конструкций у нас в обязательном порядке должен согласовывать, во-первых, собственник, если он есть у здания, а во-вторых, комитет по градостроительству и архитектуре. Вопрос к нему. Я довольно много занимаюсь жалобами граждан на рекламные конструкции, которые они считают мешающими себе или просто несогласованными. Иногда удается добиться их демонтажа, иногда не удается. В любом случае, без согласия властей, то есть КГА, это не может быть установлено, по крайней мере в историческом центре. А если это здание-памятник - то еще и с комитетом по охране памятников нужно согласовать. Так что это вовсе не самоуправство".

Вопрос от Аллы Замковой: "Когда будет изменена статья 8 закона "О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге"? По этой статье, контроль за выполнением требований по охране территорий зеленых насаждений осуществляется исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченным в сфере озеленения и благоустройства. Не может исполнитель эффективно контролировать сам себя".

Отвечает Александр Ходосок, председатель комиссии по экологии и природопользованию ("Единая Россия"):

"У нас под исполнительную власть очень много структур попадает. Начиная от администрации района, заканчивая комитетами. В исполнительной власти есть структуры, которые занимаются контролем, а есть структуры, которые занимаются исполнением. У нас на контролирующую структуру не всегда распространяется обязательство, чтобы она занимались и исполнением. Поэтому тут я не вижу ничего такого противоречащего друг другу. Это во-первых.

А во-вторых, читатель хочет дополнительно еще выделить какие-то структуры с точки зрения контроля или что-то изменить в этой статье? У нас есть такая структура - ГАТИ. Это тоже исполнительная власть, которая, в принципе, занимается, в основном, контролем. И этот контроль сегодня распространяется на очень широкий спектр полномочий. Если есть еще какая-то необходимость наделить кого-то полномочиями по контролю, можно это обсудить. Я в принципе не вижу здесь ничего такого".

Вопрос от Артема: "Хотел бы узнать о возможности прокладки трамвайных путей дальше вдоль улицы Маршала Казакова до Финского залива. Рассматривают ли такой вариант?"

Отвечает Андрей Алескеров, депутат от Красносельского района, экс-глава МО "Южно-Приморский" ("Справедливая Россия - За правду"):

"Муниципальный совет МО "Южно-Приморский" не единожды инициировал рассмотрение этого вопроса, мы направляли эту информацию в комитет по транспорту. Считаю, что это абсолютно целесообразно с учетом сроков строительства продления Калининско-Красносельской ветки метрополитена. Продление трамвайной линии стало бы оптимальным решением для возможности обеспечения доступа жителей вновь построенных кварталов №№ 21, 29, 29а, 28 и 28а.

В комитете по транспорту есть перспективный план строительства трамвайной линии. Единственное, линия у них должна проходить по Балтийскому бульвару. Мы просили рассмотреть возможность переноса ее на проспект Героев, поскольку там более густонаселенный массив и прохождение там не будет нарушать целостность общественного пространства, которое сейчас проектируется и строится на Балтийском бульваре".

Вопрос от Алексея Капустина: "Зачем главе муниципального образования служебный автомобиль, если всю территорию МО обычно можно обойти за 1-2 часа пешком?"

Отвечает Всеволод Беликов, член фракции "Единая Россия", председатель Совета муниципальных образований:

"Немногие главы муниципальных образований имеют персональные машины. Обычно автомобиль, если он имеется, обеспечивает работу и муниципального совета, и местной администрации, а не возит главу муниципального образования. Он нужен бухгалтерии, юридической службе, например, для оперативных поездок в прокуратуру, службе опеки, отделу благоустройства для объездов территории. Машина, какая бы она ни была, носится как савраска по территории. Машина нужна, без нее - швах!"

Вопрос от К А: "Как попасть на встречу с депутатом Мариной Шишкиной?"

Отвечает вице-спикер, лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина:

"Попасть ко мне на прием просто. Они проходят по адресу: улица Серпуховская, 20. Но дни приемов плавающие. Лучше обратиться к Кристине Черемных, руководителю нашего партийного аппарата. Некоторые люди пишут в моей группе "ВКонтакте", некоторые пишут в личку, что хотят встретиться. Выберите любой удобный вариант. Мы собираем все обращения и думаем, на какие дни удобнее назначить встречи".

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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга