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Муниципал 21:21

Войтановский считает, что его хотят свергнуть "самозванцы"

фото ЗакС политика Войтановский считает, что его хотят свергнуть "самозванцы"

Глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский заявил ЗАКС.Ру, что Наталья Орлицкая не имеют отношения к общественному совету муниципалитета, от имени которого выступает. Орлицкая вместе с группой единомышленников 12 ноября начала сбор подписей под обращением к губернатору с просьбой инициировать отставку главы МО.

- Есть другой человек, который является председателем общественного совета. Это я подписываю и принимаю решения. Этот человек (об Орлицкой - ЗАКС.Ру) - самозванец, - сказал Войтановский. 

Также он заявил, что среди других инициаторов обращения есть ранее сокращенные им сотрудники муниципалитета, которые "провоцируют население округа" из-за обиды на свое увольнение. 

- Те, кто уволены, это и устраивают. Столько всего делается в округе! Экскурсии, праздники, концерты, чаепития, мероприятия - сколько всего делается. А им, видимо, нужно какое-то вознаграждение, - заявил Войтановский. 

Общественный совет МО "Лиговка-Ямская" был созван в конце 2020 года. В номере местной газеты от декабря есть публикация о первом заседании этого органа. Там сказано, что председателем избрали Орлицкую, а ее заместителем - Людмилу Исаеву. Других заседаний у общественного совета не было, уверяет Орлицкая. Она считает, что второй раз собраться не удалось, поскольку Войтановский подговорил большинство других членов общественного органа сорвать кворум. Об этом рассказали сами коллеги по совету, уточнила Орлицкая. Войтановский обвиняет в саботаже ее саму. 

- В марте 2021 года председателем общественного совета при главе МО была избрана Исаева Людмила Алексеевна в связи с неподобающим поведением предыдущего председателя совета и отсутствием работы с ее стороны, - сказал глава "Лиговки-Ямской".

Он уточнил, что назначил Исаеву новым председателем своим распоряжением. Показать этот документ ЗАКС.Ру Войтановский не смог, сославшись на то, что он находится за городом и бумаги нет под рукой. 

Орлицкая заявила, что до звонка корреспондента ЗАКС.Ру ничего не знала о своем смещении с должности председателя. Она сказала, что назначить другого человека распоряжением нельзя, поскольку для этого необходимо одобрение муниципального совета. Отметим, что это прописано в положении об общественном совете МО "Лиговка-Ямская" в редакции от 14 августа 2017 года. 

"Члены Совета на первом заседании избирают председателя Совета по согласованию с Муниципальным Советом", - говорится в документе. 

Сергей Еремеев


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