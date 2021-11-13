"Остаётся надеяться на честное решение": Дочь Пескова сочувствует преследованию "Мемориала"*

Дочь кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета уверена в необходимости существования правозащитного центра "Мемориал"*. Соображениями на сей счёт она поделилась в Instagram-сторис, отвечая на соответствующий вопрос подписчиков.

"Организация более 30 лет занимается рассмотрением чрезвычайно важного, как мне представляется, вопроса исторического наследия нашей страны. На мой взгляд, их деятельность оправдана и необходима. Сейчас, когда иск уже подан, остаётся надеяться на честное и объективное решение...", - полагает Елизавета Пескова.

Ранее 13 ноября знаменитая российская писательница Людмила Петрушевская заявила об отказе от Госпремии, которую ей вручал Владимир Путин, в знак протеста против ликвидации "Мемориала"*.

Напомним, Генпрокуратура подала иск в Верховный суд РФ с требованием ликвидировать старейшую правозащитную организацию "Мемориал"* за регулярное нарушение закона об иностранных агентах, а именно — за отсутствие маркировок на публикуемых в интернете материалах. Кроме того, ведомство нашло в деятельности правозащитников признаки оправдания терроризма. Заседание суда состоится 25 ноября.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

Фото: Елизавета Пескова / Instagram