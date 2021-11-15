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Новости 9:54

Больше 100 человек выстроились в очередь у Городского центра вакцинации в Петербурге

фото ЗакС политика Больше 100 человек выстроились в очередь у Городского центра вакцинации в Петербурге

Перед началом рабочего дня Городского центра вакцинации от COVID-19 в ТРЦ "Галерея" 15 ноября у его дверей собралась внушительная очередь желающих сделать прививку. По словам корреспондента ЗАКС.РУ, к открытию центра пришло более 110 человек.

В очереди стоят люди разных возрастов. Социальную дистанцию соблюдают не все.

С 15 ноября QR-коды, подтверждающие вакцинацию или недавнее выздоровление от коронавируса, необходимы для посещения фитнес-центров, и бассейнов. С 1 декабря QR-код понадобится также при походе в непродовольственный магазин и заведение общественного питания.

Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова объявила обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, для больных рядом хранических заболеваний и для студентов, проходящих практику или обучение вне вуза. Также привиться должны сотрудники промышленных, строительных и транспортных предприятий, сказано в постановлении Роспотребнадзора. 


Фото: Константин Леньков


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