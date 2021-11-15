В петербургские фитнес-клубы и развлекательные заведения начали пускать по QR-кодам

В Петербурге 15 ноября вступили в силу антиковидные правила, распространяемые на такой сегмент экономики, как всевозможные развлекательные заведения и учреждения, включая фитнес-клубы, бассейны и дворцы бракосочетания. С этого дня в них можно попасть при выполнении одного из четырех условий: при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса, со справкой о перенесенном не более полугода назад заболевании, со справкой о медотводе от прививки или со свежим отрицательным ПЦР-тестом.

Аналогичная система с 30 октября применяется по отношению к театрам и музеям, а с 1 декабря она будет действовать на входе в заведения общепита, за исключением производственных столовых и разного рода закусочных на территории крупных транспортных узлов.

На неделе депутаты Госдумы рассмотрят внесенный правительством законопроект, по которому с 1 февраля вход во все перечисленные места, а также поезда и самолеты, будет доступен только для вакцинированных или имеющих медотвод от прививки россиян.

Отметим, что накануне, 14 ноября, согласно данным комздрава, число завершивших цикл вакцинации петербуржцев перевалило через символическую отметку 2 млн человек.