ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:34

В петербургские фитнес-клубы и развлекательные заведения начали пускать по QR-кодам

фото ЗакС политика В петербургские фитнес-клубы и развлекательные заведения начали пускать по QR-кодам

В Петербурге 15 ноября вступили в силу антиковидные правила, распространяемые на такой сегмент экономики, как всевозможные развлекательные заведения и учреждения, включая фитнес-клубы, бассейны и дворцы бракосочетания. С этого дня в них можно попасть при выполнении одного из четырех условий: при наличии QR-кода о вакцинации от коронавируса, со справкой о перенесенном не более полугода назад заболевании, со справкой о медотводе от прививки или со свежим отрицательным ПЦР-тестом.

Аналогичная система с 30 октября применяется по отношению к театрам и музеям, а с 1 декабря она будет действовать на входе в заведения общепита, за исключением производственных столовых и разного рода закусочных на территории крупных транспортных узлов.

На неделе депутаты Госдумы рассмотрят внесенный правительством законопроект, по которому с 1 февраля вход во все перечисленные места, а также поезда и самолеты, будет доступен только для вакцинированных или имеющих медотвод от прививки россиян. 

Отметим, что накануне, 14 ноября, согласно данным комздрава, число завершивших цикл вакцинации петербуржцев перевалило через символическую отметку 2 млн человек.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости15 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама