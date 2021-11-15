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Новости 10:44

Сухенко стал представителем Беглова в ЗакСе

фото ЗакС политика Сухенко стал представителем Беглова в ЗакСе

Петербургский губернатор Александр Беглов официально назначил Константина Сухенко своим представителем в Законодательном собрании, передает пресс-служба Смольного. Место освободилось после того, как его покинул Юрий Шестериков, которому прочат работу в Москве.

До 15 ноября Сухенко возглавлял городской комитет по культуре, а до своей работы в Смольном представлял фракцию ЛДПР в V созыве ЗакСа. 

Отметим, что в понедельник 15 ноября лишился прежнего главы и жилищный комитет: Виктора Борщева сменил Олег Зотов.


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