Врио главы Пушкинского района стала Вера Семенова

Первый заместитель главы администрации Пушкинского района Вера Семенова с 15 ноября назначена на должность временно исполняющего обязанности главы, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе районной администрации.
Семенова переведена на должность после ухода предыдущего руководителя Владимира Омельницкого, который возглавил администрацию Петроградского района.
Напомним, 12 ноября губернатор Александр Беглов утвердил на должность председателя комитета по благоустройству бывшего руководителя Калининского района Василия Пониделко. На освободившееся место перевели главу Петроградского района Ивана Громова.