Экс-депутат ЗакСа Тихонова обратилась к Беглову из-за "чисток" среди мундепов

Депутат Законодательного собрания Петербурга шестого созыва Надежда Тихонова 15 ноября направила губернатору Александру Беглову и бывшему прокурору Петербурга Сергею Литвиненко обращение с требованием разобраться в давлении на муниципальных депутатов, которых хотят лишить полномочий из-за якобы обнаруженных ошибок в декларациях. Копии заявлений политик опубликовала в своем Telegram-канале.

Она попросила губернатора Беглова разъяснить, какие критерии служат причиной для прекращения полномочий, поскольку, по ее мнению, законодательство в нынешнем виде не дает возможности точно установить, какие нарушения могут признать "существенными", а какие нет. Ранее в письмах губернатора муниципалам выявленные нарушения представляли как "не признанные несущественными".

У прокуратуры Тихонова требует проверить законность действий комитета территориального развития, который приглашает муниципальных депутатов "на беседу" из-за возможных нарушений в сведениях о доходах и имуществе. В своем обращении она отметила, что КТР не указывает нарушения, которые удалось выявить, и, как и в обращении Беглову, указала на отсутствие в действующем законодательстве точного толкования "существенных" и "несущественных" несоответствий в декларациях муниципальных депутатов. Свое обращение она адресовала прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко, об отставке которого издание 47news.ru сообщало в начале ноября. Впрочем, на сайте ведомства Литвиненко по-прежнему указан как руководитель.

Напомним, в середине ноября в некоторые муниципальные советы поступили обращения губернатора с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий нескольких депутатов. Еще ряд мундепов вызвали в КТР для дачи объяснений из-за возможных нарушений в декларациях. Такую практику отстранения депутатов от совета Смольный начал активно использовать год назад, в ноябре 2020 года. Тогда своих мандатов лишились более 20 муниципальных депутатов.

Константин Леньков