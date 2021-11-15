Единороссам выдали инструкции о том, как отвечать на вопросы о необходимости введения QR-кодов

Для депутатов "Единой России" разработали методичку, в которой содержатся ответы на вопросы о необходимости введения системы QR-кодов в стране. С рекомендациями ознакомился Znak.com.

Для начала единороссам рекомендуется указывать на уровень смертности в стране. "За весь период пандемии мы потеряли почти 400 тысяч человек, то есть полностью население таких городов, как Владимир, Нижний Тагил, Сургут", - гласит инструкция. Также им предлагают акцентировать внимание на измождённости медиков и важности возвращения работы больниц и поликлиник к доковидному режиму.

"Ежедневно от коронавируса погибает от 25 до 32 медицинских работников. Уже умерло за 1,5 года почти 16 тысяч, каждый день рискующих собой, чтобы обеспечить жизнь и здоровье граждан", - следует из рекомендаций для ЕР.

Также единороссам предлагают апеллировать к опыту иностранных государств, где были введены жесткие антивирусные ограничения: "Китай, где закрывают целые города. Сингапур, где не оплачивают медпомощь тем, кто отказался вакцинировать. Индонезия, где отказывают предоставлять социальную помощь тем, кто не вакцинировался".

В мануале имеется отсылка и к другим инициативам, ранее принятым на транспорте.

"Когда запрещали курить на борту самолёта, тоже было много противников, но в конечном итоге этот запрет должен был защитить права всех граждан на здоровье. И этот запрет постоянный. Есть много других условий для покупки авиа или ж/д-билетов, и к ним все привыкли. Сейчас же речь о временной мере в условиях пандемии, чтобы защитить здоровье людей", — говорится в инструктаже.

Членам ЕР следует также сконцентрировать внимание на важности принимаемых инициатив, которые направлены на защиту здоровья граждан в первую очередь.

"Предложенные законопроекты — это законопроекты не о „QR-кодах", как пытаются выдать многие оппоненты. Они о мерах, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, об обеспечении их конституционных прав. Те решения, которые предлагаются, когда информация о вакцинации или перенесенной болезни, медицинских противопоказаниях оперативно вносится на портал госуслуг, являются важной частью законопроектов", — сообщается в рекомендациях.

Напомним, что с 1 февраля в случае принятия двух законопроектов взрослые россияне смогут попасть в поезда, самолёты, торговые центры, непродовольственные магазины, культурные учреждения и места проведения массовых мероприятий только при наличии QR-кода о COVID-прививке или медотвода от неё.

Помимо этого вплоть до 1 февраля у россиян будет возможность предъявлять на местах и отрицательный ПЦР-тест, однако начиная уже со 2-го числа такая возможность останется только у граждан с медотводом.

15 ноября Совет Госдумы рассмотрел законопроекты о вводе QR-кодов и направил их на одобрение в регионы до 14 декабря.