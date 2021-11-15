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Муниципал 15 ноября, 23:10

Замглавы МО "Лиговка-Ямская" отчитался о депутатской деятельности в пирожковой

фото ЗакС политика Замглавы МО "Лиговка-Ямская" отчитался о депутатской деятельности в пирожковой

Заместитель главы петербургского МО "Лиговка-Ямская" Сергей Ильин ("Единая Россия") 15 ноября выступил с ежегодным отчетом перед избирателями, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Поскольку здание муниципалитета остается закрытым для местных депутатов под предлогом коронавируса, Ильин собрал народ в пирожковой на улице Гончарной.   

— Угощайтесь чаем, пирогами, - обратился замглавы к присутствующим. - Это все за мой счет, не коррупция. Если кому-то нужен эксклюзивный пирог - обращайтесь. Только эксклюзивно, а то [глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим] Войтановский бюджет урезал.  

Напомним, в МО "Лиговка-Ямская" депутаты находятся в перманентном конфликте. Единороссы противостоят оппозиционерам-самовыдвиженцам из команды "Наш дом - Лиговка-Ямская". При этом и те и другие требуют отставки главы муниципалитета Вадима Войтановского. В конце октября Ильина пообещали исключить из "Единой России" в том случае, если подтвердится информация о том, что он якобы угрожал в интернет-чате "открутить голову" своему коллеге по местному совету. 

Фото: Константин Леньков


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Лиговка-Ямская
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Войтановский Вадим Николаевич
Ильин Сергей Александрович
Упоминаемые персоны
Войтановский Вадим Николаевич
Ильин Сергей Александрович 

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