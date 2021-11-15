Замглавы МО "Лиговка-Ямская" отчитался о депутатской деятельности в пирожковой

Заместитель главы петербургского МО "Лиговка-Ямская" Сергей Ильин ("Единая Россия") 15 ноября выступил с ежегодным отчетом перед избирателями, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Поскольку здание муниципалитета остается закрытым для местных депутатов под предлогом коронавируса, Ильин собрал народ в пирожковой на улице Гончарной.

— Угощайтесь чаем, пирогами, - обратился замглавы к присутствующим. - Это все за мой счет, не коррупция. Если кому-то нужен эксклюзивный пирог - обращайтесь. Только эксклюзивно, а то [глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим] Войтановский бюджет урезал.

Напомним, в МО "Лиговка-Ямская" депутаты находятся в перманентном конфликте. Единороссы противостоят оппозиционерам-самовыдвиженцам из команды "Наш дом - Лиговка-Ямская". При этом и те и другие требуют отставки главы муниципалитета Вадима Войтановского. В конце октября Ильина пообещали исключить из "Единой России" в том случае, если подтвердится информация о том, что он якобы угрожал в интернет-чате "открутить голову" своему коллеге по местному совету.

Фото: Константин Леньков