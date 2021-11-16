Явлинский узрел связь в ликвидации "Мемориала"* и успехе КПРФ с "Умным голосованием"

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский поделился соображениями на тему ликвидации центра "Мемориал"*: по мнению политика, решение властей избавиться от правозащитной организации связано в том числе с успехом коммунистов на выборах, полученном с помощью "Умного голосования". Умозаключения Явлинского опубликованы на его сайте.

"С подачи так называемого „Умного голосования", двигателями которого стали многочисленные представители постсоветской интеллигенции, в стране прошла громкая агитационная кампания за коммунистов, сталинистов, боевиков-прилепинцев. В результате влияние их идей стало куда более ощутимым, чем ранее. Тем самым власти получили сигнал о приемлемости для общества усиления репрессий и о том, что они при этом не встретят осмысленного ответа, поскольку от остатков здравого смысла отказались даже те, кто как бы призван его отстаивать", - пишет Явлинский.

Кремль и руководимые им надзорные ведомства решили ликвидировать "Мемориал"* на фоне "массовой агитации за коммунистов": при этом КПРФ, продолжает политик, часто поддерживает граждан, нередко выступающих от лица правозащитного центра. В то же время только Владимир Путин поставит точку в обозначенном вопросе, констатирует Явлинский.

"Для властей современной России неприемлемо, что "Мемориал"* в своей деятельности говорит правду о силовых структурах СССР, объявляя их в ряде случаев преступными, осуждает репрессивные периоды советской политики. Для них неприемлемо, что юристы "Мемориала"* представляют в международных структурах тех граждан, которые не смогли добиться справедливости на основе внутреннего правоприменения РФ, тем самым указывая на репрессивный характер уже сегодняшней власти", - заключает "яблочник".

Добавим, Совет по правам человека в ближайшее время должен представить доклад Владимиру Путину и поднять вопросы, затрагивающие современные российские реалии: пытки в тюрьмах, признание СМИ иноагентами и ликвидацию "Мемориала"*.

Напомним, что Генпрокуратура добивается ликвидации Международного "Мемориала"** через суд, обосновывая свои претензии регулярным несоблюдением правозащитниками законодательства об иноагентах. В свою очередь, столичная прокуратура усмотрела в деятельности ПЦ "Мемориал"* признаки оправдания терроризма: в списке политзаключенных, который ведет ПЦ, фигурируют представители запрещенных в России организаций.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

**Минюст внес Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов