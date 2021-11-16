"Дело признано фейком": Суд отменил постановление о заочном аресте информатора Gulagu.net

Кассационный суд Саратова отменил постановление о заочном аресте информатора Gulagu.net Сергея Савельева, который передал правозащитникам видеоархив с записями пыток заключённых в российских тюрьмах, и полностью прекратил производство по "арестному делу".

"Представление прокурора Саратовской области Сергея Филипенко и доводы адвоката Снежаны Мунтян удовлетворены в полном объеме. Суд и прокуратура признали сфабрикованное чекистами и оперативниками УСБ ФСИН уголовное дело против Сергея Савельева фейком. Уголовное дело против Сергея Савельева закрыто, все вбросы коррумпированных силовиков из пыточной системы должны быть признаны клеветой против честного человека", — прокомментировал решение суда основатель Gulagu.net Владимир Осечкин у себя в телеграм-канале.

Ранее Савельева объявляли в федеральный розыск. Ему вменяли неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ). По версии следствия, он неправомерно получил доступ к "охраняемой законом компьютерной информации", скопировал ее и передал третьему лицу "для распространения в СМИ".

Gulagu.net начал публиковать жуткого содержания видеозаписи о пытках в российских колониях в конце октября. После этого своих постов лишился глава УФСИН по Саратовской области и ряд его подчинённых. Возбуждены уголовные дела.